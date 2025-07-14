Жителя Мурома 2001 года рождения обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Жителя Мурома 2001 года рождения обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл 28 июня возле одного из городских ночных клубов. Правоохранители установили, что потерпевший и его приятель стали свидетелями драки, начавшейся на входе в увеселительное заведение. Во время конфликта пострадала женщина, и один из друзей попытался вмешаться в конфликт. В этот момент к нему сзади подбежал обвиняемый и сильно ударил по голове. Мужчина умер до приезда скорой помощи.Полицейские установили личность фигуранта по камерам видеонаблюдения и вскоре задержали подозреваемого.«В настоящее время следователем СК продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», – говорится в сообщении пресс-службы.