Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 12 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 311; больных с признаками внебольничной пневмонии – 39.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 12 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 311; больных с признаками внебольничной пневмонии – 39.По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 47пациентов с ОРВИ и 380– с пневмонией, сообщил Роспотребнадзор по Владимирской области.5249 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 12 августа – 12 человек.За период наблюдения в области отмечено 175 летальных случаев.