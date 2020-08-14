У главы МВД Белоруссии Юрия Караева свое видение сложившейся ситуации в стране. Он не сомневается, что провокаторы устроили столкновения ради порождения ненависти к правоохранительным органам у мирного населения.

У главы МВД Белоруссии Юрия Караева свое видение сложившейся ситуации в стране. Он не сомневается, что провокаторы устроили столкновения ради порождения ненависти к правоохранительным органам у мирного населения.На днях Следственный комитет Белоруссии занялся поиском координаторов протестов в Минске. Сотрудники изучают записи камер видеонаблюдения. Как утверждают в ведомстве, провокаторы подстрекали участников протестов к насилию.По мнению Юрия Караева, они хотят переманить граждан на свою сторону, привить ненависть к стражам порядка. Провокаторам нужно, чтобы в глазах толпы силовики выглядели демонами, считает министр внутренних дел Белоруссии.Напомним, что в республике проходят акции протеста против насилия со стороны ОМОНа. Правда, пока народ не достучался до правоохранительных органов.Задержанные на протестах рассказали, что в изоляторе получили увечья. Правоохранители били их по ногам, заламывали руки. В камере находились по несколько десятков человек, дышать было трудно.В Сети появились видеозаписи, на которых пробывшие несколько суток в изоляторе рассказывают о пережитом ужасе. Такие кадры "Дни.ру".