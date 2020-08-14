Во Владимирской области повышенный уровень конкуренции среди соискателей работы. Такие данные приводит сайт для поиска работы и сотрудников hh.ru В среднем, в нашем регионе на одну вакансию

Во Владимирской области повышенный уровень конкуренции среди соискателей работы. Такие данные приводит сайт для поиска работы и сотрудников hh.ru В среднем, в нашем регионе на одну вакансию в июле этого года претендовали 8 человек, но ситуация отличается в разных профессиональных сферах. Например. Наиболее высокая конкуренция за рабочее место среди высшего менеджмента. В этой категории на одну вакансию приходится 17,4 резюме.