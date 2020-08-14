В центре развлечений есть скалодром, сухой бассейн с разноцветными шариками, проводятся не только головокружительные тренировки, но и незабываемые праздники.

Батутному "Яркопарку" в конце августа исполняется четыре года. В центре развлечений есть скалодром, сухой бассейн с разноцветными шариками, проводятся не только головокружительные тренировки, но и незабываемые праздники.ажечь солнце и луну теперь может каждый. Самое главное - быстро забраться по скалодрому и нажать на заветную красную кнопку. Если миссия выполнена, пора покорять горку и завоевывать корабль пиратов. И все это под контролем супергероев - инструкторов «Яркопарка».Вячеслав Виноградов, инструктор батутного центра "ЯРКОпарк": «Инструктора проводят инструктаж безопасности и после этого они проходят уже на арену. Перед ареной инструктор ещё рассказывает все правила безопасности уже на примере всего парка, показывает различные зоны. Нельзя подставлять руки, когда вы падаете, нельзя кататься с горки головой вниз, нельзя прыгать в яму головой вниз. На батуте прыгает один человек, пинаться и толкаться — нельзя».В парке можно не только попрыгать на батутах, но и погрузиться в страну Лего. Там гостей встречает веселый паровоз и машинки с радио-управлением. А с помощью смартфона "Лего-мир" можно оживить и проходить интересные уровни.Ярослав Чесноков, директор батутного центра "ЯРКОпарк": «Мы сейчас сделали лего-комнату, она у нас на втором этаже. Всем добро пожаловать! Я думаю будет классно. Там целый город с каруселями, с колесом обозрения. Интересно, прям наша «восемсотка». Интересно получилось, железная дорога есть на пульте управления, есть машинки. Для самых маленьких есть деревянные железные дороги. Тоже интересная тема».А любители экстрима могут научиться выполнять трюки и даже ходить по стенам! Яна начала посещать «Яркопарк» совсем недавно, но уже умеет выполнять базовые элементы на батуте.Яна Бутылина, посетительница батутного центра "ЯРКОпарк": «Мне нравится, что здесь хорошие батуты, можно полазить где-то, а ещё тут самые добрые инструктора».Кстати, в «Яркопарке» появилось ещё и кафе, где можно перекусить или отметить день рождения. Весело провести время и забрать с собой яркие впечатления могут как дети, так и взрослые.Юлия Шувалова, Максим Котов"Вести-Владимир"