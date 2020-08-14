С 15 августа приём будет осуществляться на Октябрьском проспекте,4 в ТЦ «Октябрьский».

«Владикард», выступающий оператором автоматизированной системы оплаты проезда в маршрутном общественном транспорте на территории Владимира, прекращает приём граждан на улице Мира, 34 в связи со сменой адреса офиса. С 15 августа приём будет осуществляться на Октябрьском проспекте,4 в ТЦ «Октябрьский». Сообщили в пресс-службе мэрии.