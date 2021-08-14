Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.В одном из последних интервью Владимир Зеленский призвал жителей Донбасса, которые считают себя русскими, уехать в Россию. "Это большая ошибка – оставаться", – сказал политик. Он также заявил, что в этом районе не будет цивилизации без Украины.Сергей Лавров возмущен словами лидера Незалежной. Он обратил внимание, что Зеленский пришел к власти благодаря лозунгам в сериале "Слуга народа", в котором сыграл главную роль. Министр иностранных дел РФ считает, что президенту Украины нужно пересмотреть этот многосерийный фильми "вспомнить себя".Лавров отметил, что раньше Зеленский излагал свои мысли с помощью искусства. "Тогда получалось гораздо лучше", – считает глава МИД РФ. Сейчас же украинский лидер пытается играть на руку неонацистам и таким образом сохранить свой пост. "Печально", – сказал российский дипломат.Напомним, премьера сериала "Слуга народа" состоялась на украинском телеканале "1+1" в ноябре 2015 года. Владимир Зеленский исполнил роль учителя истории, который стал президентом Украины. В сериале главный герой пытается объединить разобщенный народ и вытащить страну из кризиса.