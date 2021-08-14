14.08.2021

2021-08-14 12:15:15

Уточненная информация о ДТП в Александровском районе 14.08.2021

14 августа 2021 г. около 03:15 на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону г. Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего водителя.

В автобусе находилось 47 человек. 16 пострадавших доставлялись в медицинское учреждение. По состоянию на 09.00 утра госпитализированы 6 граждан.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.