Страшная авария в Александровском районе. В четвертом часу утра 14 августа на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе разбился автобус. По предварительной

Страшная авария в Александровском районе. В четвертом часу утра 14 августа на 97-м км федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе разбился автобус. По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса «Неоплан», двигаясь со стороны г. Ярославля в сторону г. Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем «МАН» с полуприцепом «ТОНАР» под управлением 37-летнего