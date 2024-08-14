Сегодня, 14 августа, Владимирской области исполнилось 80 лет. С этим днем регион поздравили многие важные лица – губернатор Александр Авдеев, мэр Дмитрий Наумов и другие. В их числе – и

Сегодня, 14 августа, Владимирской области исполнилось 80 лет. С этим днем регион поздравили многие важные лица – губернатор Александр Авдеев, мэр Дмитрий Наумов и другие. В их числе – и депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области Дорогие земляки! Уважаемые жители Владимирской области! Поздравляю вас с 80-летием образования Владимирской