Так, за 7 месяцев 2024 года по собственной неосторожности получили травмы 61 человек.
Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной
инфраструктуры Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года увеличилось на 13%
по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 7 месяцев 2024 года по
собственной неосторожности получили травмы 61 человек.
Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход через
железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование
электротоком.
На Горьковской железной дороге профилактическая работа по предупреждению
травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности,
проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные
беседы в образовательных учреждениях.
Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с
пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил
безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие
вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.
Напоминаем, железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан
соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть
бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных
телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из
вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.