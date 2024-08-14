Так, за 7 месяцев 2024 года по собственной неосторожности получили травмы 61 человек.

Количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожнойинфраструктуры Горьковской магистрали в январе-июле 2024 года увеличилось на 13%по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 7 месяцев 2024 года пособственной неосторожности получили травмы 61 человек.Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход черезжелезнодорожные пути перед приближающимся составом и травмированиеэлектротоком.На Горьковской железной дороге профилактическая работа по предупреждениютравматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности,проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительныебеседы в образовательных учреждениях.Такой формат позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы спассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правилбезопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующиевопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.Напоминаем, железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждансоблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, бытьбдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильныхтелефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки извагонов, а также при переходе через железнодорожные пути.