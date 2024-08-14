Об этом рассказали представители надзорного ведомства.

Сегодня прокурор Владимирской области Иван Владимирович Грибов провёл приём граждан в Александрове. Местные жители пришли с разными вопросами, связанными с нарушениями законов о земле, жилье, экологии и коррупции.Люди жаловались на плохое качество медицинской помощи в больницах, на то, что их без объяснений сняли с очереди на улучшение жилищных условий, а также на то, что газовая служба не восстановила дорогу после своих работ.Некоторые граждане также выразили недовольство действиями правоохранительных органов. Прокурор объяснил, как должны действовать законы, принял их жалобы и дал указания провести проверки. Все обращения и поручения будут находиться под контролем.