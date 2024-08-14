Один из крупнейших мясопереработчиков России завершает масштабный инвестиционный проект в регионе-33.

Один из крупнейших мясопереработчиков России завершает масштабный инвестиционный проект в регионе-33.Стабильность и развитие500 тонн готовой продукции в сутки, более 2000 рабочих мест – краткая характеристика новых мощностей завода «Стародворские колбасы», где будут выпускать колбасные изделия известных брендов: «Вязанка», «Стародворье, «Баварушка» и «Ядрена копоть», которые получили признание не только в России, но и в 13 странах мира.На торжественном открытии первого из двух проектов, предусмотренных масштабной инвестиционной программой суммарным объемом 26 млрд рублей, присутствовали основатель компании Аби, депутат Государственной Думы РФ Григорий Аникеев, губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор Аби Татьяна Трифонова и, конечно, сотрудники предприятия, участники строительства.С благодарственных слов слаженной профессиональной команде компании Григорий Аникеев начал свое выступление, в котором особо отметил, что открытие завода - результат совместной работы бизнес-структур и правительства региона.В 2021 году компания объявила о старте масштабного инвестиционного проекта «Развитие производственных мощностей Аби», предусматривающего строительство двух новых высокотехнологичных комплексов по производству колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых продуктов. Реализация проекта увеличит объем выпускаемой продукции с 400 до 700 тыс. тонн в год.Об этом сказал и губернатор Александр Авдеев:«Аби – давний партнер регионального правительства, компания – в числе примеров ответственного бизнеса, особенно в части заботы о сотрудниках. У нее достойный соцпакет, серьезный институт подготовки кадров. Такое ответственное отношение видим и в части выполнения планов по развитию. Мы заключили инвестиционное соглашение с Аби об увеличении производственных мощностей в рамках I-го Межрегионального инвестиционного конгресса ЦФО в Суздале в 2021 году, и рады, что оно работает, в области создаются новые рабочие места, увеличивается ее продуктовый и финансовый потенциал. Владимирская компания уже сейчас входит в число крупнейших мясопереработчиков страны, активно расширяет рынок – в мае мы представляли её продукцию на ЭКСПО в Харбине.Успехи в сфере обеспечения продовольственной безопасности для нас очень важны. Правительство области стимулирует развитие мясного животноводства в регионе, в частности возрождаем промышленное производство свинины. С одновременным расширением мясопереработки рассчитываем получить кумулятивный эффект».Результат совместного вкладаСегодня Аби – ведущий в России производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания. Это итог командной работы, вовлеченности коллектива и эффективного применения современных управленческих технологий.Как рассказала Татьяна Трифонова, в прошлом году Аби набрала самое высокое количество баллов среди производителей продуктов питания в национальном ЭКГ-рейтинге, соответствующее уровню ААА с присвоением статуса «Ответственный инвестор» Владимирской области, что позволяет рассчитывать на поддержку государства более чем в 60 видах государственных и муниципальных услуг. Получение такого статуса — это признание заслуг в работе с кадрами. В компании внедрена комплексная программа поддержки сотрудников, уделяется внимание работникам с детьми. Ответственный инвестор – обязывающее звание, предполагающее государственный подход к развитию производства.«Строительство новых промышленных объектов – это не только обеспечение граждан продуктами питания, но и существенный вклад в экономику России. Увеличение объёма производства позволит увеличить налоговые отчисления в федеральный и региональный бюджеты, а значит это средства для реализации социальных проектов – создания школ, детских садов, медицинских учреждений и многого другого. Приобретение сырья и оборудования у российских поставщиков и производителей даст еще больший толчок к развитию сельского хозяйства, технологическому развитию отрасли», – убежден Григорий Аникеев.Новые мощности — не только рост объемов производства, числа рабочих мест, но и налогов, также развитие сопутствующей инфраструктуры. К слову, за четыре года налоговые отчисления компании составили 25 млрд руб.В рамках инвестиционного соглашения предусмотрены различные формы поддержки региональных производителей.«Хочется подчеркнуть, что Аби крепко стоит на ногах. И это демонстрация силы российского бизнеса. Задача государства, региона – помогать таким предприятиям двигаться вперед. Мы со своей стороны делаем шаги, чтобы усилить поддержку агропромышленного комплекса. Чтобы была сырьевая база, мясо для того, чтобы производить качественную продукцию. Это прекрасный пример социально ответственного бизнеса», – отметил Александр Авдеев, добавив также, что в регионе начали выпускать свинину на тех предприятиях, которые по разным причинам несколько лет не работали.Губернатор Владимирской области был удовлетворен информацией производственников о том, что завод «Стародворские колбасы» активно включился в программу импортозамещения. Российское и белорусское основное и вспомогательное оборудование в цехах, качественная, экологичная, при этом отечественная упаковка.Комфорт в работе – гарантия качестваСовременная производственная площадка полностью отвечает высоким российским и международным стандартам, предъявляемым к пищевым предприятиям, в том числе требованиям экологической безопасности. Это уникальный трехуровневый объект, включающий производственный комплекси 7-этажный административно-бытовой корпус с комфортными раздевалками и душевыми, столовой, где единовременно могут обедать до 350 человек - питание предоставляется бесплатно.«Сегодня Аби завершает один из двух проектов, предусмотренных масштабной инвестиционной программой, на который было направлено 8,8 млрд рублей. Старт работы нового завода «Стародворские колбасы» позволит нарастить объём выпускаемой продукции, внеся вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Новые мощности будут способствовать укреплению лидерских позиций Аби в категориях присутствия в России, а также обеспечивать наращивание экспорта продукции. При проектировании и строительстве нового завода приоритетом для нас было соблюдение жестких санитарных требований на всех этапах производства, чёткое исполнение российских и международных стандартов качества, а также формирование комфортных условий труда и отдыха для более чем 2000 сотрудников», – уточняет Татьяна Трифонова.О компании:В структуру компании Аби входят три современных завода на территории РФ, которые специализируются на производстве продуктов питания для потребителей с различными вкусовыми предпочтениями. В портфель компании входят бренды: «Вязанка», «Горячая штучка», «Стародворье», «Баварушка», «Ядрёна копоть» и международный бренд Hot Stuff. Продукция поставляется во все регионы России, а также в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Китай, Монголию, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Узбекистан.Реклама.