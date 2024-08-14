Эта улица является одной из ключевых в городе, по которой местные жители добираются до работы, учебных заведений и медицинских учреждений.

В Коврове завершился ремонт 730-метрового участка улицы Маяковского, который проходит от улицы Грибоедова до Чкалова. Эта улица является одной из ключевых в городе, по которой местные жители добираются до работы, учебных заведений и медицинских учреждений.За месяц работы было уложено 1338 тонн асфальтобетонной смеси, заменено 25 канализационных колодцев, организованы 4 съезда на другие улицы, а также обустроены 4 кармана для остановок общественного транспорта. В ближайшее время на всей протяженности дороги будет нанесена светоотражающая разметка.