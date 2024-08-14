Один из 20 новых автобусов марки МАЗ не доехал до владимирских дорог? Совсем недавно автопарк муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» пополнился новыми автобусами – как

Один из 20 новых автобусов марки МАЗ не доехал до владимирских дорог? Совсем недавно автопарк муниципального перевозчика «Владимирпассажиртранс» пополнился новыми автобусами – как сообщали власти, транспортных единиц 2024 года выпуска приехало сразу 20. Однако сейчас на официальном сайте мэрии появилась информация о торгах – чиновники ищут перевозчика, которому можно передать новые машины в безвозмездное пользование.