Застройщик гарантирует комплексное освоение территории, включая возведение социальных объектов.
На месте бывшего Тракторного завода во Владимире планируется строительство нового жилого квартала с многоэтажными домами. Застройщик гарантирует комплексное освоение территории, включая возведение социальных объектов.
Весной компания GloraX приобрела участок площадью 43 гектара, где будет возведён масштабный жилой комплекс с многоэтажками, скверами, площадью и детским садом. На территории бывшего ВТЗ предполагается построить 550 тысяч квадратных метров жилья, высота зданий составит до 17 этажей.
Застройщик обещает единую планировку квартала, которая включает центральную площадь, скверы, бульвар, парковки и игровые площадки. В проект также входит строительство трёх детских садов, школы, физкультурного центра и поликлиники. Работы начнутся до конца 2024 года.