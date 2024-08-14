Застройщик гарантирует комплексное освоение территории, включая возведение социальных объектов.

На месте бывшего Тракторного завода во Владимире планируется строительство нового жилого квартала с многоэтажными домами. Застройщик гарантирует комплексное освоение территории, включая возведение социальных объектов.Весной компания GloraX приобрела участок площадью 43 гектара, где будет возведён масштабный жилой комплекс с многоэтажками, скверами, площадью и детским садом. На территории бывшего ВТЗ предполагается построить 550 тысяч квадратных метров жилья, высота зданий составит до 17 этажей.Застройщик обещает единую планировку квартала, которая включает центральную площадь, скверы, бульвар, парковки и игровые площадки. В проект также входит строительство трёх детских садов, школы, физкультурного центра и поликлиники. Работы начнутся до конца 2024 года.