Оздоровительный лагерь «Факел» отмечает юбилей – 60 лет и закрывает последнюю летнюю смену в этом году. Дети собирают чемоданы не только с вещами, но и с воспоминаниями. Позади 3 яркие недели,

Оздоровительный лагерь «Факел» отмечает юбилей – 60 лет и закрывает последнюю летнюю смену в этом году. Дети собирают чемоданы не только с вещами, но и с воспоминаниями. Позади 3 яркие недели, в которые поместились показ эко-моды, шоу пародий, поиски древних сокровищ, состязания по бадминтону и путешествие в страну сказок и мультфильмов. К слову, за этот