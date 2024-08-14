Форум пройдет 3-5 октября в Москве и объединит активистов школьного образования и кураторов групп СПО

Форум пройдет 3-5 октября в Москве и объединит активистов школьного образования и кураторов групп СПО, ориентированных на обеспечение конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации.В этом году на Форум поступило более 40 000 заявок от классных руководителей и кураторов групп СПО со всей страны, отбор на форум прошли всего 1000 педагогов, 7 представляют наш регион. В их числе педагог-навигатор проекта «Билет в будущее», учитель физической культуры школы № 1 г. Лакинска Алена Дергоусова.Задача Форума повысить социальный и профессиональный статус классного руководителя и престижа педагогических специальностей, создать профессиональное сообщество и единую коммуникативную площадку для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов.«Мероприятие такого масштаба дает возможность заявить о себе и перенять успешный опыт коллег. От форума я жду знакомств с активными, инициативными, творческими педагогами со всей страны, которые готовы делиться своим опытом и узнавать новые тенденции в системе образования и воспитания. Так же ожидаю заряд положительных эмоций на весь учебный год и много-много новых идей. Еду на форум впервыеи надеюсь, что это время будет лучшим вкладом в свою образовательную деятельность как классного руководителя и педагога-навигатора» – поделилась Алена Дергоусова.Добавим, что всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее» направлен на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры. Он реализуется по поручению Президента России в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта Образование. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Во Владимирской области проект реализуется уже 5 лет, за это время участие в нем приняли более 25 000 школьников.