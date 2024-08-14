Администрация города сообщает, что проект вынесен на обсуждение.

Во Владимире разработан проект дороги, соединяющей улицы Диктора Левитана и Фатьянова. Администрация города сообщает, что проект вынесен на обсуждение, и всех заинтересованных приглашают в управление архитектуры или администрацию Ленинского района до 28 августа.Длина дороги составит чуть более 360 метров, и ее строительство значительно упростит жизнь водителям, которые часто сталкиваются с пробками на загруженном проспекте Ленина. Проектируемая дорога будет двухполосной и свяжет конечные остановки общественного транспорта на Левитана и Фатьянова.Также в администрации планируют урегулировать процесс изъятия части земельных участков для новой автодороги, которая затронет территорию СНТ «Отдых».