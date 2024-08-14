С января по июль 2024 года количество ДТП на переездах ГЖД увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по июль 2024 года количество ДТП на переездах ГЖД увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за 7 месяцев зафиксировано 12 столкновений поездов с автомобилями. В результате аварий пострадали 11 человек.Вместе с тем за текущий период вдове снизилось число нарушений ПДД водителями автотранспортных средств и составило 169 случаев.«Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности», - сообщает пресс-служба компании.Кроме того, большое внимание уделяется профилактической работе с водителями. С января по июль были проведены более 1200 рейдов, во время которых автолюбителям напомнили правила пересечения железной дороги.