Работникам александровского завода вернули долг по зарплате в 2,2 миллиона рублей.

Александровская городская прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. В ходе надзорной деятельности было выявлено, что у компании, занимающейся производством осветительных приборов, возникла задолженность по зарплате перед 61 работником за май текущего года, сумма которой превышает 2,2 миллиона рублей.По установленным нарушениям прокурор направил представление руководителю предприятия. В отношении данной компании было инициировано административное дело по статье, касающейся несвоевременной выплаты заработной платы.