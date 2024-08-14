Гусь-Хрустальный стал киноплощадкой для съемок сериала «Кочевница». Съемочная группа работает над проектом о следователе Виктории Беляевой, которая помогает коллегам в поисках хитрого
<a href="https://33live.ru/novosti/14-08-2024-v-gus-xrustalnom-snimayut-prodolzhenie-seriala-kochevnica.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном снимают продолжение сериала «Кочевница»</a> - Гусь-Хрустальный стал киноплощадкой для съемок сериала «Кочевница». Съемочная группа работает над проектом о следователе Виктории Беляевой, которая помогает коллегам в поисках хитрого
[url=https://33live.ru/novosti/14-08-2024-v-gus-xrustalnom-snimayut-prodolzhenie-seriala-kochevnica.html]В Гусь-Хрустальном снимают продолжение сериала «Кочевница»[/url] - Гусь-Хрустальный стал киноплощадкой для съемок сериала «Кочевница». Съемочная группа работает над проектом о следователе Виктории Беляевой, которая помогает коллегам в поисках хитрого