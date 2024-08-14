Гусь-Хрустальный стал киноплощадкой для съемок сериала «Кочевница». Съемочная группа работает над проектом о следователе Виктории Беляевой, которая помогает коллегам в поисках хитрого

Гусь-Хрустальный стал киноплощадкой для съемок сериала «Кочевница». Съемочная группа работает над проектом о следователе Виктории Беляевой, которая помогает коллегам в поисках хитрого преступника. Первый сезон сериала «Кочевница» вышел осенью 2022 года. Сейчас снимают продолжение. О съемках рассказали в администрации Гусь-Хрустального. Из телеграм-канала «Администрация МО г. Гусь-Хрустальный» Остросюжетные эпизоды с «тайнами следствия» съемочная группа ТВЦ снимает