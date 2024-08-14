Регион поддерживает пострадавших после нападения ВСУ. Свою лепту внесли все муниципальные образования региона, предприниматели, представители политических партий, общественники и просто

Регион поддерживает пострадавших после нападения ВСУ. Свою лепту внесли все муниципальные образования региона, предприниматели, представители политических партий, общественники и просто неравнодушные жители. Павел Романов, начальник управления делами администрации губернатора области Сегодня вы видите сзади меня стоят газели, которые приехали с очередной гуманитарной помощью от муниципальных образований. Здесь и продукты питания, и средства гигиены, и бытовая