Игорь Мальцев, соорганизатор мероприятия, приуроченного к 1000-летию города, рассказал, что за 10 часов участники выпили 814 стаканов чая.

В Суздале был установлен мировой рекорд по массовому чаепитию, сообщает «Российская газета». Игорь Мальцев, соорганизатор мероприятия, приуроченного к 1000-летию города, рассказал, что за 10 часов участники выпили 814 стаканов чая.«Мы подготовили тысячу стаканчиков, чтобы затем подсчитать остаток и определить, сколько людей помогли установить рекорд», — отметил он.Во время праздника на площадке главного туристического комплекса Суздаля был установлен двухметровый самовар вместимостью 300 литров, а гостям предложили шесть различных видов чая.Ранее рекорд принадлежал Туле, где за два дня туристы выпили 1850 стаканов чая.