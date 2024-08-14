Специалисты ответят на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания, а также разъяснят действующие нормативные требования.

С 14 по 25 августа Управление Роспотребнадзора по Владимирской области запускает "горячую линию", посвященную качеству и безопасности товаров для детей и школьных принадлежностей.Специалисты ответят на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания, а также разъяснят действующие нормативные требования.На официальном сайте Роспотребнадзора также доступны рекомендации по выбору школьной одежды, ранцев и портфелей, а также советы по организации рабочего места и режиму дня школьника.Телефоны для связи: 8(800) 200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.