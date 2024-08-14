Губернатор уже выразил свои поздравления нашему региону в своем телеграм-канале.

Сегодня 33-й регион отмечает свой 80-летний юбилей. 14 августа 1944 года указом Президиума Верховного Совета СССР была создана Владимирская область. В её состав изначально вошли 23 района, выделенные из Горьковской, Ивановской и Московской областей. В итоге на сегодняшний день осталось 16 районов.Губернатор уже выразил свои поздравления нашему региону в своем телеграм-канале:"Владимирская земля имеет многовековую историю. Наши города Владимир и Муром давно перешагнули порог тысячелетия, в этом году – юбилей Суздаля. Тем не менее и сегодняшнюю дату мы чтим, ведь наша область образована в такие судьбоносные для страны годы. Её строило героическое поколение, которому мы безмерно благодарны".