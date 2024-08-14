В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, творческие встречи и презентации книг.

Фестиваль «Китоврас» пройдет в четвёртый раз на Пушкинском бульваре, где ожидается участие около 100 издательств, включая представителей Республики Беларусь. Жители Владимира смогут встретиться с известными писателями, такими как Александра Маринина, Татьяна Толстая, Анна Шипилова, Василий Владимирский и Антон Секисов.В программе фестиваля запланированы лекции, мастер-классы, творческие встречи и презентации книг. В этом году во Владимир приедет автор детективов Александра Маринина, а встречу с публикой проведёт писательница и телеведущая Татьяна Толстая. Также ожидаются выступления литературного критика и журналиста Василия Владимирского, а также авторов бестселлеров Антона Секисова («Комната Вагинова») и финалистки премии «Лицей» Анны Шипиловой («Скоро Москва»).Гостей фестиваля также ждут встречи с местными авторами, музыкантами, певцами и актерами. Для детей специальную программу подготовит Российская государственная детская библиотека, где маленькие посетители смогут участвовать в мастер-классах, познавательных лекциях и встречах с детскими писателями и иллюстраторами.