Во Владимире начался ремонт лестницы, по которой ходят, пожалуй, все туристы, передвигаясь от одной достопримечательности к другой. Речь идет о небольшой лестнице от ограды Успенского

Во Владимире начался ремонт лестницы, по которой ходят, пожалуй, все туристы, передвигаясь от одной достопримечательности к другой. Речь идет о небольшой лестнице от ограды Успенского собора до Палат. Эту и другие лестницы, которые ремонтируют этим летом, поручил починить мэр Дмитрий Наумов. Всего обновят семь лестниц. Сейчас работы ведутся на объектах по адресам: с пер. Сушкова