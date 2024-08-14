Женщина продала автомобиль и золотые украшения.

50-летняя воспитательница детского сада из Владимира стала жертвой аферистов. Женщина поверила, что ей звонит сотрудник ФСБ. В итоге она перевела на неизвестные счета больше 3 млн рублей. О том, как не попасться на удочку мошенников, — в материале .Продала машину и взяла кредитыКак рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, воспитательнице в мессенджере пришло сообщение якобы от заведующей детским садом. «Руководитель» предупредила о звонке из силовых структур.Злоумышленник на том конце провода представился следователем ФСБ. Он заявил: жительница Владимира пыталась перевести 600 тысяч рублей на поддержку ВСУ. Женщина ответила, что ничего такого не делала.Затем мошенник начал давить. Он придумал историю об утечке данных и записанных на простую воспитательницу кредитах. Чтобы их аннулировать, женщине предложили оформить так называемые «зеркальные» кредиты.Потерпевшая действовала на панике: она испугалась, что может попасть в тюрьму из-за чужих переводов. Женщина успела продать автомобиль, оформить потребительский кредит на 1,8 млн рублей со ставкой в 30% и еще шесть кредитов на небольшие суммы, продать золотые украшения и занять у родственников 100 тысяч рублей. Все деньги она перевела на неизвестные счета.Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.Перевели мошенникам 35 млнЗлоумышленники активно используют несколько схем — «возможность подзаработать на инвестициях в интернете» и «перевод денег на безопасный счет». Для того, чтобы втереться в доверие, они создают фейковые аккаунты начальников, бухгалтеров или коллег, с которых предупреждают о предстоящем звонке от полиции, ФСБ или СК.Во время разговора на человека начинают эмоционально давить и требуют быстрых действий, чтобы у него не было времени выдохнуть и подумать о том, что сейчас происходит. Мошенники, как и в случае с воспитательницей детского сада, занимаются спекуляциями на почве СВО.Одна из новых схем — «помогите задержать преступника». Псевдополицейские просят помочь в расследовании дела, связанного с финансированием незаконных воинских формирований. После жертве обещают вернуть все потраченные деньги.За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировали 75 преступлений, совершенных с использованием дистанционных технологий. В общей сумме жители перевели мошенникам больше 35 млн рублей.В УМВД напоминают: ни работники финансовых организаций, ни сотрудники правоохранительных органов не пытаются получить конфиденциальную информацию. Также они не используют понятия «безопасный счет», «безопасная ячейка», «зеркальный кредит».