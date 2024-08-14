Убийство в Коврове произошло в ночь с 8 на 9 августа. 37-летний местный житель познакомился с другом своего отца, который пришел домой к фигуранту. Вместе с новым знакомым они стали распивать

Убийство в Коврове произошло в ночь с 8 на 9 августа. 37-летний местный житель познакомился с другом своего отца, который пришел домой к фигуранту. Вместе с новым знакомым они стали распивать спиртное. В какой-то момент гость стал оказывать знаки внимания сожительнице обвиняемого. Из пресс-релиза Следкома области Хозяин жилища на почве ревности нанес ему три удара