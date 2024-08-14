Неоднократно судимого 32-летнего жителя Селивановского района обвиняют в угоне и повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Неоднократно судимого 32-летнего жителя Селивановского района обвиняют в угоне и повторном вождении в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что мужчина трудился слесарем-ремонтником. После рабочего дня он выпил пива и угнал принадлежавший его организации УАЗ. По пути обвиняемого заметили сотрудники ДПС и после недолгого преследования задержали. Полицейские установили, что водитель был нетрезв.В настоящий момент уголовное дело в отношении жителя Селивановского района передано в суд.