Как рассказал Сергей Вестям, сейчас он окреп , чувствует себя лучше, завтра луня осмотрит врач.

Судогодский лунь отправится в реабилитационный центр диких птиц в Москве, сообщил в соцсетях его спаситель Сергей Волков. Напомним, 6 сентября хищную птицу нашли на обочине дороги. Лунь был очень истощенным и слабым. Оказалось , у него была сломана ключица. В природе он бы погиб. Сергей отвез птицу к ветеринару, основательно подкормил. Как рассказал Сергей Вестям, сейчас он окреп , чувствует себя лучше, завтра луня осмотрит врач.