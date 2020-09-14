Жители неоднократно жаловались на качество воды из крана .

В Юрьеве - Польском скоро из кранов потечет чистая вода. Там заканчивается установка нового очистного оборудования.Роман Годунин врио первого заместителя губернатора:- Водозаборные сооружения по нацпроекту "Чистая вода" выполняются, планируем завершить в ноябре текущего года, у жителей будет достаточно хорошая вода, которая предусмотрена всеми нормами и гостами.Жители Юрьева -Польского неоднократно жаловались на качество воды из крана . Даже по цвету она мало напоминала питьевую. И такие проблемы в Собинском, Камешковском, других районах региона. Они связаны , в первую очередь, с устаревшим очистным оборудованием. Там , где вода некачественная, надо обращаться в государственную жилищную инспекцию , говорит Роман Годунин, и требовать перерасчета.