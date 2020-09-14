С 16 по 19 сентября на канале Костромского областного театра кукол пройдет Международный онлайн-фестиваль театров кукол.

С 16 по 19 сентября на канале Костромского областного театра кукол пройдет Международный онлайн-фестиваль театров кукол "Кукольный остров". В прямом эфире один артист и одна кукла представляют свой театр, себя и свои таланты. Каждое выступление длится не более 12 минут. Это вторая подобная встреча кукольников онлайн.В этот раз в "Острове" принимают участие 18 театров из Москвы и Риги, Новосибирска и Владимира, Дзержинска, Нерюнгри, Симферополя и многих других городов русскоязычного пространства. Три дня - конкурсные, а в четвёртый день, 19 сентября - показ внеконкурсных видеороликов и подведение итогов. Каждый день эфир будет начинаться в 18:00 по московскому времени. Владимирскую область представит актриса Марина Вахтанина и кукла Машенька из спектакля "Три медведя".Победителей в трёх номинациях - "Театр, который хотелось бы посетить", "Лучший актёр" и "Лучшая кукла" выбирает профессиональное жюри, а "Любимца публики" выбирают зрители через онлайн голосование, которое начнётся после окончания третьего конкурсного дня в соцсетях.Среди зрителей тоже будут проводиться конкурсы - поэтому следите за нашими новостями, постите информацию о "Кукольном острове" в соцсетях и активно голосуйте за своих любимцев!