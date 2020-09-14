5673 с Covid-19 в регионе выздоровели.

5673 с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 13 сентября – 4 человека.За период наблюдения в области отмечено 199 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений региона, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора), Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии (Петушинский район) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) проведено 210 944 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 147 487 исследований).