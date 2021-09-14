Средства направлены в рамках программы 50 на 50.

Администрация Владимирской области направила 27 муниципалитетам около 15 млн рублей на благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Деньги выделены в рамках программы 50 на 50, где половину средств предоставляет регион. Ещё столько же вносят жители или спонсоры. Они же и определяют цели, на которые будут потрачены собранные суммы. В основном это ремонт дорог, монтаж уличного освещения, установка детских площадок, приведение в порядок памятников ветеранам ВОв и так далее.Дотации распределены следующим образом: