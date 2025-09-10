Причиной магнитных бурь обычно являются вспышки на Солнце или потоки плазмы.
Владимирцам рассказали о необычной магнитной буре, которая внезапно накрыла Землю минувшей ночью. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, это явление оказалось необъяснимым и не было предсказано синоптиками.
По информации ученых, причиной магнитных бурь обычно являются вспышки на Солнце или потоки плазмы, однако в этот раз никаких внешних воздействий зафиксировано не было. Единственным научным объяснением, которое сейчас рассматривают специалисты, является «суббуря». Это явление, при котором энергия магнитосферы Земли высвобождается без видимых внешних причин.
Подобное событие в этом году произошло впервые. По оценкам специалистов, буря должна была закончиться в течение нескольких часов.