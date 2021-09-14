Участники мероприятия поддерживают эколого-патриотический проект «Лес Победы».

Высадка молодых деревьев в честь Победы в Великой Отечественной войне стала для жителей нашей страны традиционной.Проект, организованный экологическим движением «Зеленая Россия», предполагает высадку миллионов деревьев в честь каждого из погибших воинов.Свой вклад в сохранение памяти о героях внесли сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Муромский» и воспитанники подшефного детского домаУчастники акции высадили деревья на территории детского дома.Во время работы в неформальной обстановке сотрудники полиции поговорили с подшефными о Великой Отечественной войне, отметив значимость вклада правоохранителей в общую Победу и важность сохранения памяти обо всех, отстоявших мир на родной земле.