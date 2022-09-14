Владимирский академический театр драмы с прискорбием извещает о том, что 14 сентября 2022 года на...

Владимирский академический театр драмы с прискорбием извещает о том, что 14 сентября 2022 года на 85-м году жизни скончалась Светлана Георгиевна СОЛОВЬЁВА, проработавшая актрисой на сцене нашего театра с 1967 по 2015 год, создавшая несколько десятков самых разнообразных и незабываемых женских образов.Выпускница Горьковского театрального училища, Светлана Соловьёва уже в 60-е годы заняла заметное положение в труппе Владимирского театра. Среди ее ранних ролей немало главных. Это Гелена в «Варшавской мелодии» Леонида Зорина, Лидочка Муромская в «Свадьбе Кречинского» А.В.Сухово-Кобылина, Лика в драме Алексея Арбузова «Мой бедный Марат».Долгая творческая жизнь актрисы была обусловлена особым обаянием и ее возрастных героинь. Можно ли забыть ее чудесную Пульхерию Ивановну в «Старосветстких помещиках» Н.В.Гоголя или уютную, душевную нянюшку Марину в «Дяде Ване» по пьесе А.П.Чехова!Коллектив театра выражает глубочайшие соболезнования всем друзьям, почитателям и близким покойной, сообщила пресс-служба Владимирского академического театра драмы..Прощание и отпевание С.Г .Соловьёвой состоится в пятницу 16 сентября в 12.00 в храме Казанской иконы Божьей Матери (пл. Победы, ул. Чайковского, 1а).Фото пресс-служба Владимирского академического театра драмы.