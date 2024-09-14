Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в Кольчугино, рассказал в своих соцсетях губернатор Владимирской области. Площадка для дополнительного образования появилась на базе

Центр цифрового образования «IT-куб» открылся в Кольчугино, рассказал в своих соцсетях губернатор Владимирской области. Площадка для дополнительного образования появилась на базе Кольчугинского политехнического колледжа. В центре есть возможность освоить программирование на Python, программирование роботов, мобильную разработку, системное администрирование, кибергигиену и работу с большими данными, а также разработку VR/AR приложений. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: