В Гусь-Хрустальном ГАИ проверили документы 19-летнего водителя, которые оказались поддельными.

На водителя «ВАЗ» на одной из улиц Гусь-Хрустального обратили внимание сотрудники ГАИ. По данным пресс-службы УМВД России по Владимирской области, при проверке документов водительское удостоверение показалось подозрительным.Экспертиза подтвердила, что удостоверение не было изготовлено по нужной технологии и не произведено предприятием Госзнака. Обвиняемый полностью признал вину, сообщив, что документ купил у ранее знакомого человека.На данный момент возбуждено уголовное дело. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. В качестве меры принуждения выбрано обязательство о явке.