Планировалось на 2 тысячи меньше

12 октября во Владимире прошёл городской субботник, на который вышли 18 тысяч человек. Из города вывезли более 100 тонн веток, листвы и уличного мусора, сообщают в администрации города Владимира.Горожанам повезло с погодой, вероятно, от чего убираться вышли на 2 тысячи человек больше, чем планировалось. Самые большие скопления народа наблюдались на Пушкинском и Никитской бульварах, сквере Липки, Центральном парке 850-летия города Владимира, в зелёной зоне возле ДТЮ, на вокзальном спуске и в районе ледового комплекса «Владимир».Представители городской администрации убирались на территории «Патриарших садов». Помимо уборки, чиновники высадили новые растения и подготовили декоративные и плодовые деревья к предстоящей зиме.