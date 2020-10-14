Всего на территории региона зарегистрировано 8107 инфицированных.

На территории Владимирской области на 14 октября лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на четыре больше, чем 13 октября.По муниципалитетам диагнозы распределились следующим образом: 16 в Гусь-Хрустальном районе, 15 в Муромском, 13 во Владимире, 7 в Петушинском районе, 5 в Юрьев-Польском, 4 в Камешковском, 4 в Александровском, 3 в Селивановском, 3 в Суздальском, 3 в Вязниковском, 2 в Собинском, 1 в Меленковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8107 инфицированных.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определён круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.