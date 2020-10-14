Он получил четыре миллиона за строительство школы.

Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Владимирской области, по материалам регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).Как установлено следствием, Администрация Собинского района в июле 2017 года по итогам торгов заключила муниципальный контракт с московской фирмой на строительство общеобразовательной школы на 1000 ученических мест на сумму более 647 миллионов рублей.Летом 2018 года директор бюджетного учреждения получил от генерального директора московской строительной фирмы, являющейся подрядчиком при строительстве образовательного учреждения, взятку в размере около 4 миллионов рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ, общее покровительство, а также попустительство в противоправной деятельности коммерсанта по получению незаконного вознаграждения от субподрядчиков в рамках исполнения контракта.По ходатайству следователя, взяточник заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.Напоминаем, что в июне 2020 года в отношении генерального директора строительной фирмы следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).