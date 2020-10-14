Объявленное несколько дней назад перемирие в Нагорном Карабахе не сработало. Армения и Азербайджан продолжают вести боевые действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за ввод миротворческого контингента в регион.

Объявленное несколько дней назад перемирие в Нагорном Карабахе не сработало. Армения и Азербайджан продолжают вести боевые действия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался за ввод миротворческого контингента в регион.Соблюдение режима прекращения огня должны контролировать миротворцы, заявил Лавров. "Голубые каски" позволят разблокировать коммуникации и восстановить экономические связи и транспорт в Карабахе, уверен министр.За время боевых действий армия Азербайджана продвинулась на северо-востоке и юго-востоке Карабаха и заняла несколько поселков. Механим прекращения огня должен заработать на фактической линии соприкосновения, указал Лавров.По словам главы российского МИДа, необходимо поэтапное освобождение районов вокруг Карабаха, в то же время должна быть обеспечена безопасность региона. Переходный период продлится до окончательного определения статуса Нагорного Карабаха, сказал Лавров.Новый виток боевых действий в Карабахе начался 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют танки и артиллерию. Баку активно использует ударные беспилотники, в том числе турецкие аппараты Bayraktar.Турция поставляет Азербайджану оружие и поддерживает его на дипломатическом фронте. Сообщается, что Анкара перебросила в Нагорный Карабах сотни сирийских боевиков из подконтрольных группировок.Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призывает Армению вернуть спорный регион Азербайджану. В турецком парламенте заявили, что готовы рассмотреть вопрос об отправке в Карабах армии, однако пока в этом нет необходимости.10 октября на переговорах в Москве Армения и Азербайджан договорились о перемирии для обмена убитыми военнослужащими. Однако боевые действия прекратились лишь на некоторых участках фронта.