Нарушения выявила городская прокуратура.

Нарушения выявила городская прокуратура.Установлено, что зарплата за март 2020 года 230 работникам выплачена с нарушением установленных сроков .В апреле 174 работникам зарплата также перечислена несвоевременно.Также нарушался порядок расчета при увольнении и не произведенаомпенсация за задержку заработной платы и расчета при увольнении.енеральному директору троллейбусного управления внесено представление ивозбуждено дело об административном правонарушении.Фото: "Ковров сегодня".