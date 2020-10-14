Нарушения выявила городская прокуратура.
Нарушения выявила городская прокуратура.
Установлено, что зарплата за март 2020 года 230 работникам выплачена с нарушением установленных сроков .В апреле 174 работникам зарплата также перечислена несвоевременно.
Также нарушался порядок расчета при увольнении и не произведена
к
омпенсация за задержку заработной платы и расчета при увольнении.
Г
енеральному директору троллейбусного управления внесено представление и
возбуждено дело об административном правонарушении.
Фото: "Ковров сегодня".