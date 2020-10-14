Давайте петь и танцевать, День рожденья отмечать! «Домашний» юбилей. Во Владимире отметили десятилетие квартиры для проживания молодых людей с особенностями развития. Там ежемесячно по

Давайте петь и танцевать, День рожденья отмечать! «Домашний» юбилей. Во Владимире отметили десятилетие квартиры для проживания молодых людей с особенностями развития. Там ежемесячно по очереди они учатся самостоятельно ухаживать за собой, выполнять домашние обязанности. Валентине эта квартира, как родная. Девушка рассказывает, что много раз приезжала сюда пожить, любит готовить и убирать, а ещё научилась общаться.