Они привезли с соревнований десять медалей.

Владимирские спортсмены привезли с Первенства России по спортивному ориентировани четыре золотые, одну серебряную и пять бронзовых медалей. В нашей команде были воспитанники областной спортивной школы по спортивному ориентированию под руководством тренера Татьяны Яксановой.В дисциплине «Кросс-выбор» в группе девушек (возрастная категория до 17 лет) весь пьедестал почёта заняли владимирские девушки. Первого места добилась Анастасия Ламовая, серебро – у Олеси Гладилкиной, бронзовая медаль – у Полины Морозовой.В кросс-спринте – общем старте среди девушек (до 17 лет) победила Олеся Гладилкина, третье место у Полины Морозовой. В группе юношей (до 17 лет) бронзовым призёром стал Михаил Панкратов.В дисциплине «Кросс-эстафета – 2 человека» Анна Большева и Олеся Гладилкина получили золотую медаль Первенства России, а Михаил Горин и Михаил Панкратов - бронзовые медали среди юношей.