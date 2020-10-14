Второй день подряд СМИ пестрят заголовками о неосторожном высказывании актрисы Настасьи Самбурской, которая публично унизила представителей важных профессий. Звезда сериала Универ заявила, что пожарные и спасатели слишком мало зарабатывают, чтобы быть достойными внимания таких девушек, как она.

Второй день подряд СМИ пестрят заголовками о неосторожном высказывании актрисы Настасьи Самбурской, которая публично унизила представителей важных профессий. Звезда сериала "Универ" заявила, что пожарные и спасатели слишком мало зарабатывают, чтобы быть достойными внимания таких девушек, как она.После неосторожной фразы Настасью Самбурскую буквально затравили в Сети. Критикуют ее до сих пор, причем даже коллеги и друзья. Женщину называют высокомерной и меркантильной. Между тем в интернете появился скромный пост, написанный тем, кого унизила актриса театра и кино.Российский пожарный ответил Самбурской, высмеявшей зарплату в 50 тысяч рублей. По его словам, зарплата спасателей, действительно, не настолько велика, как у представителей шоу-бизнеса. Но зато они спасают жизни людей, а это гораздо ценнее."Я достал из огня шесть человек. За эти пять лет я заработал около 1,5 миллиона рублей", – рассказал спасатель.Он добавил, что такие деньги актриса, скорее всего, зарабатывает только на рекламе в своей соцсети за пару публикаций.Пока Самбурская не отреагировала на поднявшуюся в Сети шумиху. Возможно, она не ожидала такой реакции общественности, как когда-то не ожидала ее телеведущая Регина Тодоренко, неосторожно высказавшаяся в адрес жертв домашнего насилия. Потом ей пришлось долго оправдываться и извиняться.Однако Настасья Самбурская, кажется, ни перед кем извиняться не собирается. Она не раз говорила, что привыкла жить на широкую ногу и не любит в чем-то себе отказывать, передает .28 Фев 2019 в 10:41 PSTРанее "Дни.ру" писали о том, что за ее слова. А продюсер Иосиф Пригожин и вовсе засомневался, что женщину когда-нибудь кто-то любил.