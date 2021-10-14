Во Владимире завершаются работы по капитальному дорожному ремонту в рамках реализации национального...

Во Владимире завершаются работы по капитальному дорожному ремонту в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На сегодняшний день на ул. Егорова полностью выполнены работы по установке бордюрного камня и укладке на проезжей части выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Продолжаются работы по ремонту тротуара. Подрядная организация приступила к укладке основного слоя дорожного покрытия. Напомним, что работы на ул. Егорова выполняет ООО «ВладСК», с которой заключен муниципальный контракт на сумму 39,3 млн. руб.На ул. Красноармейской компания-подрядчик - ООО «Владавтодор». С ней заключен муниципальный контракт на сумму 35,5 млн. руб. Компания приступила к дорожным ремонтным работам в начале сентября. На сегодняшний день уже завершены работы по ремонту тротуаров, замене бордюрного камня и укладке выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Начались работы по укладке основного слоя асфальтобетонного покрытия.Кроме того, с учетом пожелания жителей, для обеспечения безопасности дорожного движения остановки общественного транспорта на ул. Краснармейской в районе поворота на Помпецкий переулок оборудованы заездными «карманами».Ул. Красноармейская имеет две полосы движения, по одной в каждом направлении. До появления заездных «карманов» автобус останавливался для посадки и высадки пассажиров непосредственно на проезжей части, создавая серьезные помехи для движения другим участникам дорожного движения. Из-за этого регулярно образовывались заторы, возникали аварийные ситуации.По окончании работ по укладке основного слоя асфальтобетонной смеси на проезжей части улиц Егорова и Красноармейской муниципальный «Центр управления городскими дорогами» выполнит нанесение дорожной разметки.Пресс-служба мэрии сообщает, что завершить ремонтные работы планируется к концу октября.